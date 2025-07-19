Исследовательские практики и экзистенциальный опыт художника в современной искусстве. С участием художницы Елены Клейман. Куратор проекта «Клуб строителей» Лариса Пискунова расскажет о специфике работы с локальной и исторической памятью в художественных и исследовательских проектах, акцентирует внимание на приемах художественной интерпретации проблем региональной идентичности и культурной памяти. Эти темы и сюжеты исследует в своем искусстве Елена Клейман, участница выставочного проекта Уральского филиала.