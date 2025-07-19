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Лекция Ларисы Пискуновой

Уральский филиал Пушкинского музея
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 350₽
Возраст 16+

Про событие

Исследовательские практики и экзистенциальный опыт художника в современной искусстве. С участием художницы Елены Клейман. Куратор проекта «Клуб строителей» Лариса Пискунова расскажет о специфике работы с локальной и исторической памятью в художественных и исследовательских проектах, акцентирует внимание на приемах художественной интерпретации проблем региональной идентичности и культурной памяти. Эти темы и сюжеты исследует в своем искусстве Елена Клейман, участница выставочного проекта Уральского филиала.

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