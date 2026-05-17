Документальный спектакль с участием зрителей от театра «Фабрика». В маленький город приехал цирк. Жители собрались в шатре посмотреть представление: слон, собачки, акробаты — всё как положено. А потом появился фокусник. Он вызвал добровольца — откликнулся мальчик. Фокусник посадил его в коробку и закрыл крышку. «Абракадабра» — коробка пуста. Зал ахнул. Снова крышка. Снова «абракадабра». Мальчик вернулся и пошёл к маме. Аплодисменты. Никто не заметил, что это был другой мальчик. А что было внутри коробки, которая изменила тебя? Тебя ждет шесть настоящих историй, рассказанных под музыкальную импровизацию Арсена Султанова. Участники поделятся личным событием, которое в одно мгновение сделало их другими людьми.