Выбор редакции
Коробка
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
от 1000₽ до 2800₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Документальный спектакль с участием зрителей от театра «Фабрика». В маленький город приехал цирк. Жители собрались в шатре посмотреть представление: слон, собачки, акробаты — всё как положено. А потом появился фокусник. Он вызвал добровольца — откликнулся мальчик. Фокусник посадил его в коробку и закрыл крышку. «Абракадабра» — коробка пуста. Зал ахнул. Снова крышка. Снова «абракадабра». Мальчик вернулся и пошёл к маме. Аплодисменты. Никто не заметил, что это был другой мальчик. А что было внутри коробки, которая изменила тебя? Тебя ждет шесть настоящих историй, рассказанных под музыкальную импровизацию Арсена Султанова. Участники поделятся личным событием, которое в одно мгновение сделало их другими людьми.
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