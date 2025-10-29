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Конструктивно о конструктивизме. Архитектура Свердловска в 1920-1930-е годы

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+

Про событие

Узнаешь как строился передовой Свердловск и какие тайны скрывают привычные здания. Конструктивизм характеризуется строгостью форм, лаконичностью и акцентом на функциональность, что отразилось в строительстве промышленных, жилых и общественных зданий в городе. Лектор: Евгений Бурденков, историк, ученый секретарь Музея истории Екатеринбурга. Запись через чат-бот.

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