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Конструктивно о конструктивизме. Архитектура Свердловска в 1920-1930-е годы
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 16+
Про событие
Узнаешь как строился передовой Свердловск и какие тайны скрывают привычные здания. Конструктивизм характеризуется строгостью форм, лаконичностью и акцентом на функциональность, что отразилось в строительстве промышленных, жилых и общественных зданий в городе. Лектор: Евгений Бурденков, историк, ученый секретарь Музея истории Екатеринбурга. Запись через чат-бот.
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