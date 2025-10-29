Узнаешь как строился передовой Свердловск и какие тайны скрывают привычные здания. Конструктивизм характеризуется строгостью форм, лаконичностью и акцентом на функциональность, что отразилось в строительстве промышленных, жилых и общественных зданий в городе. Лектор: Евгений Бурденков, историк, ученый секретарь Музея истории Екатеринбурга. Запись через чат-бот.