Как приготовить кофе, который действительно нравится, без профессионального оборудования и бариста на кухне? На мастер-классе разберут, как выбирать способ заваривания под свой вкус и какие устройства подойдут для домашних условий. Участники познакомятся с разными методами приготовления — от воронки и гейзера до пневматической кофемашины и современных гаджетов, а затем смогут самостоятельно заварить кофе под руководством специалиста. Финал встречи — дегустация напитков, возможность сравнить вкусы и задать практические вопросы. Мастер-класс подойдёт и новичкам, и тем, кто уже варит дома, но хочет лучше понимать, что влияет на вкус. Ведущая: Мария Кузнецова — управляющая кофейней Urban Beans, сертифицированный SCA специалист, сооснователь BREWCORE.