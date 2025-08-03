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Кофе дома: как заварить правильно

Президентский центр Бориса Ельцина
Балкон 2 этажа, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

Как приготовить кофе, который действительно нравится, без профессионального оборудования и бариста на кухне? На мастер-классе разберут, как выбирать способ заваривания под свой вкус и какие устройства подойдут для домашних условий. Участники познакомятся с разными методами приготовления — от воронки и гейзера до пневматической кофемашины и современных гаджетов, а затем смогут самостоятельно заварить кофе под руководством специалиста. Финал встречи — дегустация напитков, возможность сравнить вкусы и задать практические вопросы. Мастер-класс подойдёт и новичкам, и тем, кто уже варит дома, но хочет лучше понимать, что влияет на вкус. Ведущая: Мария Кузнецова — управляющая кофейней Urban Beans, сертифицированный SCA специалист, сооснователь BREWCORE.

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