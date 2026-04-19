«Даже самый маленький человек способен изменить ход будущего». В 2026 году «Властелин колец: Братство кольца» исполняется 25 лет. Фильм выдержал проверку временем и стал классикой кинематографа. Самоцвет, медиа ПИЧ и кинообозреватель «Киноманочка» проведут киновечеринку — событие, которое отправит участников в путешествие по Средиземью. Перед показом гостей ждут две короткие лекции: от филолога о создании книги Дж. Р. Р. Толкина, а также кинообозревателя о создании экранизации Питера Джексона. Обсудишь, как роман, задуманный как цельная мифология, стал культурным кодом, и как Питер Джексон сумел сохранить эту глубину на экране. После лекции тебя ждут просмотр фильма и обсуждение, где можно будет взглянуть на знакомую историю с новой стороны. Это костюмированная вечеринка: можно прийти эльфом, хоббитом, магом или просто тем, кто давно хотел стать частью Братства. Тебя ждет возможность сделать много фото в образах героев и даже получить подарок за самый эффектный костюм.