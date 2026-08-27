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ГикКон х Суд Сов

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

2800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

В рамках фестиваля «ГикКон» прими участие в игре, вопросы которой посвящены гик-культуре. Тебя ожидают 35 вопросов про твои любимые комиксы, кино, сериалы, мультфильмы, компьютерные игры и всё-всё-всёе, что входит в гик-вселенную. Если ты знаешь, кто скрывается под маской Бэтмена, помнишь любимое число Шелдона Купера и хотел бы провести лето в Гравити Фоллз — эта игра для тебя. В команде может быть до 4 игроков. Цена участия — 2800 рублей с команды. Для регистрации и с вопросами пиши https://t.me/elsakov

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