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Анна Деменева: «СДВГ и БАР: почему некоторые диагнозы стали модными?»

Президентский центр Бориса Ельцина
Книжный магазин «Пиотровский», 2 этаж, улица Бориса Ельцина, 3

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Современная мода на определённые психические диагнозы становится всё более заметной явлением в обществе. От СДВГ до биполярного расстройства — некоторые состояния превратились из серьёзных медицинских проблем в своеобразные «знаки отличия». Почему так происходит и чем это опасно? На лекции разберёшь, какие психические состояния стали особенно популярными в последнее время, обсудишь, почему самодиагностика и романтизация серьёзных состояний могут быть опасны и развенчаешь популярные заблуждения о биполярном расстройстве и других состояниях. Лектор: Анна Деменева — заведующий стационаром Центра психиатрии и психотерапии клиники «УГМК-Здоровье». 2 июля Екатеринбург превратится в один большой лекционный зал. Агентство NEON запускает фестиваль «Кафедра». На более чем 10 площадках по всему городу: барах, кафе и культурных пространствах, пройдут лекции и дискуссии.

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