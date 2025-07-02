Современная мода на определённые психические диагнозы становится всё более заметной явлением в обществе. От СДВГ до биполярного расстройства — некоторые состояния превратились из серьёзных медицинских проблем в своеобразные «знаки отличия». Почему так происходит и чем это опасно? На лекции разберёшь, какие психические состояния стали особенно популярными в последнее время, обсудишь, почему самодиагностика и романтизация серьёзных состояний могут быть опасны и развенчаешь популярные заблуждения о биполярном расстройстве и других состояниях. Лектор: Анна Деменева — заведующий стационаром Центра психиатрии и психотерапии клиники «УГМК-Здоровье». 2 июля Екатеринбург превратится в один большой лекционный зал. Агентство NEON запускает фестиваль «Кафедра». На более чем 10 площадках по всему городу: барах, кафе и культурных пространствах, пройдут лекции и дискуссии.