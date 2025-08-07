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История книжных клубов: от античности до наших дней

Политех
проспект Ленина, 48

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Завершение:

600₽
Возраст 18+

Про событие

Книжные клубы — это место, где, люди не только обсуждают прочитанные книги, здесь они отдыхают, общаются, узнают что-то новое и находят новых друзей. Спроси своих друзей, коллег, родственников — почти каждый когда-то был на встрече книжного клуба. А если не был лично, то точно что-то где-то слышал или видел про местные книжные сборища. Где и когда зародились читательские клубы? Какими они были в древние времена, в средневековье, отличались ли чем-то от современных и почему стали так популярны? Об этом захватывающем книжном явлении поговоришь на лекции. Начнёшь с древних времен — с клубов Пифагора и Сократа, узнаешь, как собирались литературные клубы в монастырских библиотеках и при университетах. Разберёшься, когда читательские клубы стали такими, какими мы знаем их сегодня. И, конечно, обсудишь самые известные сегодня звездные клубы — Опры Уинфри, Риз Уизерспун, Эммы Робертс и Эммы Уотсон. Лектор — Ксения Ефремова, книжный блогер, автор тг-канала Ефремова о книжном Екате. Запись с помощью бота.

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