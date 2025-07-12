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Искусство быть свободным в Саду трав: история в ароматах

Президентский центр Бориса Ельцина
Сад трав, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 12+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Участники отправятся в музей и познакомятся с историей XX века через ароматы. Затем экскурсия продолжится на набережной городского пруда прогулкой по цветущему и благоухающему Саду трав. В этот раз участникам предлагается взять с собой на мероприятие свои любимые духи и ответить на вопросы: почему люди выбирают те или иные ароматы духов для выражения собственного я? Как происходит этот выбор? Возможно, предпочтения лежат в плоскости сегодняшнего дня — эмоций и чувств, событий, моды, стиля, образа жизни в моменте. А что, если они продиктованы воспоминаниями о любимых запахах из прошлого? А есть ли аромаобразы у разных исторических эпох? Например, какими ароматами и ассоциациями наполнена эпоха 90-х? Каким видится ее образ? Об этом ты узнаешь в музее в первой части программы. Продолжение встречи пройдет в Саду трав с ольфакторным художником и парфюмерным стилистом Ириной Суворовой. Руководствуясь своим обонянием, участники экскурсии погрузятся в мир воспоминаний и ностальгии, чтобы отыскать, попробовать и рассказать о главных ароматах и запахах, оставивших след в их жизни. В случае дождя вторая часть встречи пройдет в зале Свободы в Музее Бориса Ельцина. Сбор гостей — в фойе музея.

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