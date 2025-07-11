Ясный, понятный, подвижный музон для тех, кто не нашел себе место в скучном мире и пошел своим путем — по дороге приключений и ежедневной борьбы с тоской. На сцене: Эйджизм — тюменские гости представят свою новую пластинку «Кризис четверти жизни», освежая современным гранжем свой привычный эмо-панк. Теплица — молодой квартет покажет, как играть современный поп-панк с уральским флером. DEAD BITCH surf club — корневые участники локальной гитарной сцены (aiforia, Eilian Mor, Местные) собирают воедино нажитый опыт в крепком изобретательном хардкор панке. Дербес — начинающий коллектив со взрослым напором объединяет в своем звуке гранж и серф рок. Грязно и свежо одновременно.