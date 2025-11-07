Husky Tunes: Happy 10's Birthday
улица Шевченко, 9
Начало:
Завершение:
760₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Юбилейный концерт Husky Tunes. С тех пор, как Husky Tunes начали давать концерты, прошло уже 10 лет. Было много громких вечеринок, уютных акустик и больших концертов. Для тебя сыграют вживую новые артисты и олды тусовки: — SomeSleep — jokujoku! — sonyaprosti — pinkglasses А ещё диджеи: lookatme, Sasha Poluyanova, Husky Tunes. Пусть этот день станет ещё одной яркой фотокарточкой в твоей истории.
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