Юбилейный концерт Husky Tunes. С тех пор, как Husky Tunes начали давать концерты, прошло уже 10 лет. Было много громких вечеринок, уютных акустик и больших концертов. Для тебя сыграют вживую новые артисты и олды тусовки: — SomeSleep — jokujoku! — sonyaprosti — pinkglasses А ещё диджеи: lookatme, Sasha Poluyanova, Husky Tunes. Пусть этот день станет ещё одной яркой фотокарточкой в твоей истории.