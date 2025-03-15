Весеннее солнце медленно садится, пока ты идёшь по весенним улицам с громкой музыкой в наушниках и билетом на ближайшую тусовку в телефоне. Внутри — предвкушение и лёгкий трепет. Последний час перед заходом солнца называют золотым. В золотой час получаются самые красивые фотографии, а город из рутинного-будничного становится живым, искренним и каким-то особенно настоящим. Скоро солнце сядет, уступив место ярким ночным огням и эйфории, а пока у тебя есть время включить треки тех самых любимых местных артистов, на чей концерт ты сейчас направляешься: - jokujoku! - Ревность - друнк - mooria Цена билетов начинается от 500 рублей. Есть на одного и на троих. В марте станет дороже.