Husky Tunes: Golden Hour
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Весеннее солнце медленно садится, пока ты идёшь по весенним улицам с громкой музыкой в наушниках и билетом на ближайшую тусовку в телефоне. Внутри — предвкушение и лёгкий трепет. Последний час перед заходом солнца называют золотым. В золотой час получаются самые красивые фотографии, а город из рутинного-будничного становится живым, искренним и каким-то особенно настоящим. Скоро солнце сядет, уступив место ярким ночным огням и эйфории, а пока у тебя есть время включить треки тех самых любимых местных артистов, на чей концерт ты сейчас направляешься: - jokujoku! - Ревность - друнк - mooria Цена билетов начинается от 500 рублей. Есть на одного и на троих. В марте станет дороже.
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