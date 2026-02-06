Husky Tunes: В Твоих Глазах
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
от 580₽ до 1990₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Про событие
Главное волшебство живого концерта — во взглядах людей в зале. Концерты становятся особенными благодаря твоим горящим глазам. Они наполняются жизнью и теплотой, которой ты делишься с другими. Тот самый кадр из твоего фотоальбома: вечер, приглушённый свет, знакомые голоса, громкая музыка, которая играет только для тебя. Атмосфера, которую ты ловишь краем глаза — в движении людей, в поднятых руках, в улыбке артиста на сцене. Твои глаза начинают сиять с первой ноты твоего любимого трека. Осталось добавить только тебя и твой взгляд. В этот вечер не упусти возможность послушать своих любимых артистов: — flowerchild — runway53 — ревность — sotode сбор гостей в 19:30, начало чуть позже
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