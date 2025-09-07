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Husky Tunes: Бесконечное лето

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Каждый август мы грустим, что лето закончилось, пересматриваем фотоплёнку с лёгкой улыбкой и пробуем отдалить момент наступления осени. В первые недели сентября хочется, чтобы лето было бесконечным... А что, если чуточку продлить это чудесное время? Сходить на ещё один концерт, посмотреть на ещё один закат и создать ещё одно воспоминание. С этим могут тебе помочь на концерте husky tunes: бесконечное лето. В этот день в полном звуке выступят: — jokujoku! — друнк — milotawr — flowerchild Билеты: 1000р. на одного и 2800р. на четверых (по 700р. с каждого) Промокод для тех, кто подписан на соцсети организаторов: «huskytunes», с ним цена билета на одного 550р. используй на своё усмотрение. 18+ (нужен паспорт)

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