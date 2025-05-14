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Хроника эмоций. Что и как мы чувствовали в прошлом веке и сейчас?

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Лекция от психолога Юлии Аюповой о том, какие чувства и эмоции было принято чувствовать, а какие игнорировать, как люди относились и как их называли в разные времена. Существовали ли в прошлом веке так актуальные сегодня выгорание, депрессия, прокрастинация и токсичный стыд. Юлия рассказывает о чувствах как о предмете истории. Что бы ни происходило в общественной или частной жизни, у человека всегда будут по этому поводу эмоции, в разные времена — разные. Лектор — психолог и архитектор корп.культуры компаний, которая более 15 лет имеет дело с разными человеческими чувствами и эмоциями Юлия Аюпова.

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