Лекция от психолога Юлии Аюповой о том, какие чувства и эмоции было принято чувствовать, а какие игнорировать, как люди относились и как их называли в разные времена. Существовали ли в прошлом веке так актуальные сегодня выгорание, депрессия, прокрастинация и токсичный стыд. Юлия рассказывает о чувствах как о предмете истории. Что бы ни происходило в общественной или частной жизни, у человека всегда будут по этому поводу эмоции, в разные времена — разные. Лектор — психолог и архитектор корп.культуры компаний, которая более 15 лет имеет дело с разными человеческими чувствами и эмоциями Юлия Аюпова.