Дискуссионный клуб по культуре и искусству. Ковёр начинается с отдельных нитей, которые постепенно образуют узор. Так же складывается мысль: из воспоминаний, идей и вопросов возникает целое, в котором становятся видны связи. Плетение становится образом созидания: целое возникает постепенно из множества отдельных решений. Готовый узор скрывает проделанный труд — так и путь мысли часто становится виден лишь тогда, когда человек оглядывается назад. Приходи поговорить о ковре как метафоре мышления: как отдельные элементы образуют целое, что скрывает изнанка готового узора и может ли орнамент рассказать о способе видеть мир. Вместе с другими участниками обсудишь, как искусство превращает нити в смысл, а привычное — в новое. Поговоришь о рождении и развитии мысли в философии — от античности до современности. В практической части вместе со всеми соберёшь пазл «Ковёр» (1000 деталей) и продегустируешь чай пуэр. Запись в тг.