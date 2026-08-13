Окунешься в Средиземноморье. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт: Научишься правильно готовить рыбу; Приготовишь настоящее домашнее мороженое; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Сибасс со шпинатом и лимонным соусом; Мороженое с лимончелло и шоколадом.