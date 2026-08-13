Море и лимон
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
1900₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Окунешься в Средиземноморье. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт: Научишься правильно готовить рыбу; Приготовишь настоящее домашнее мороженое; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Сибасс со шпинатом и лимонным соусом; Мороженое с лимончелло и шоколадом.
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