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Море и лимон

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Окунешься в Средиземноморье. Работа в группах до 16 человек. Что тебя ждёт: Научишься правильно готовить рыбу; Приготовишь настоящее домашнее мороженое; Напитки (чай, кофе, вода); Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Сибасс со шпинатом и лимонным соусом; Мороженое с лимончелло и шоколадом.

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