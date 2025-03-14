ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Helvegen

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 3500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Феномен Российской сцены - Helvegen, едут в тур с презентацией нового альбома и главными хитами группы, которые уже успели завоевать сердца людей по всей стране. Концерты этого тура будут разительно отличаться программой от прошлых выступлений - группа приготовила бурную смесь фольклора, метала и рэпа. Тебя накроет цунами нового звука, накалит жарой новых треков и унесёт ураганом нового фолка!

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста