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Мощный альтернативный взрыв, будоражащий огонь в сердцах. Такое возможно только раз в году — больше годного музла, больше групп — до самой ночи. GET CORE STAY LOUD Участники: The Air of Hirohima, The Way of Silence, 395, Never Opened Doors, Blanche Dubois, Ablaut, Downword, Grvyrd, Morallist.
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