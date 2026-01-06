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Heartcore Fest

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Фестивали

Про событие

Мощный альтернативный взрыв, будоражащий огонь в сердцах. Такое возможно только раз в году — больше годного музла, больше групп — до самой ночи. GET CORE STAY LOUD Участники: The Air of Hirohima, The Way of Silence, 395, Never Opened Doors, Blanche Dubois, Ablaut, Downword, Grvyrd, Morallist.

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