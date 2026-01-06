Мощный альтернативный взрыв, будоражащий огонь в сердцах. Такое возможно только раз в году — больше годного музла, больше групп — до самой ночи. GET CORE STAY LOUD Участники: The Air of Hirohima, The Way of Silence, 395, Never Opened Doors, Blanche Dubois, Ablaut, Downword, Grvyrd, Morallist.