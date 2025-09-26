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Гул Гор: DOB, Regicide, Логос

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Тяжелые уральские команды с жирнющими риффами брутального сладжа и бронебойного дэт метала. Отдаются гулом в горах и громом в душах. Спец. гости: DOB (Пермь) — sludge/doom metal Местная поддержка: Regicide — sludge/groove metal Логос — stoner/doom metal

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