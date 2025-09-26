Тяжелые уральские команды с жирнющими риффами брутального сладжа и бронебойного дэт метала. Отдаются гулом в горах и громом в душах. Спец. гости: DOB (Пермь) — sludge/doom metal Местная поддержка: Regicide — sludge/groove metal Логос — stoner/doom metal