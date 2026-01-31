Из башкирских степей прибывает чёрный десант. Холод и мрак — всё, что нужно в последний январский выходной. Groft — с недавних пор уфимский black metal коллектив стал квинтетом. Впервые в новом составе в Екатеринбурге. Коса — black metal/punk адепты споют свои лихие и скорбные песни. При поддержке: Teach me violence