Groft x Коса + Teach me violence
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
800₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Из башкирских степей прибывает чёрный десант. Холод и мрак — всё, что нужно в последний январский выходной. Groft — с недавних пор уфимский black metal коллектив стал квинтетом. Впервые в новом составе в Екатеринбурге. Коса — black metal/punk адепты споют свои лихие и скорбные песни. При поддержке: Teach me violence
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи