На дне рождения паба выступит группа Green Crow. Ребята играют в жанре паб-фолка, так что в этих стенах они будут звучать максимально органично. Из инструментов в арсенале у них есть флейты, боуран, скрипки, классические и бас-гитары. 25 мая с 17 до 18 часов у тебя будет возможность пообщаться с ребятами лично, взять автографы, сфоткаться и купить мерч. Выступать они начнут в 21:00, сразу после концерта группы «Украли Клевер!». Так что готовься драть глотку и плясать во Фьорде. Успевай бронировать места, а если вдруг не получится, то приходи просто так. Вход свободный, а перекусить и выпить можно стоя или на летнике. Бронирование столов в пабе по телефону: +79827550490 Fjord — cкандинавский паб в самом сердце Екатеринбурга. Здесь ты можешь погрузиться во времена, когда викинги странствовали к берегам далёких стран и устраивали шумные пиры после набегов. Будь гостем! Вход свободный, но количество мест ограничено.