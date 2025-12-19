Группа Lesnik презентует свой навороченный альбом «Поход» в расширенном составе. Вместо компактного дуэта целых шесть участников на сцене соберутся в одного большого ГИГА-ЛЕСНИКА. В составе ансамбля услышишь музыкантов из проектов «Сказание», «как выбрать птицу», «Холодный Год» и не только. Открывает событие дрон-эмбиент-проект 9999/9999 (Омск)