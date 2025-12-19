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  1. Екатеринбург
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Гига Lesnik

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Группа Lesnik презентует свой навороченный альбом «Поход» в расширенном составе. Вместо компактного дуэта целых шесть участников на сцене соберутся в одного большого ГИГА-ЛЕСНИКА. В составе ансамбля услышишь музыкантов из проектов «Сказание», «как выбрать птицу», «Холодный Год» и не только. Открывает событие дрон-эмбиент-проект 9999/9999 (Омск)

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