Это прямой, холодный и грубый black metal из Сибири, выстроенный на живом взаимодействии инструментов, с уклоном в классическую школу русского андерграунда конца 90-х. Морозный саунд, хтонь гитар, пронизывающий вокал, сплав первозданной ярости и философской глубины создают уникальную атмосферу, где каждый зритель становится свидетелем ледяной мистерии. Gerzolth редко появляется на сцене, и каждое выступление — это не шоу, а фиксация состояния, в котором музыка звучит не ради развлечения, а потому что во вьюжной тоске сибирских просторов иначе быть просто не может.