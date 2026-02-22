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Генсбур: секс, табак и французский джаз

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Музыкальное шоу-исследование. Его ругали, отменяли — и всё равно слушали на повторе. Так кем же был Серж Генсбур: большим поэтом своего времени или профессиональным провокатором, эротоманом, любимцем женщин и личным ночным кошмаром для моралистов? На этой встрече тебя ждет провокационное музыкальное шоу-исследование жизни главного хулигана Франции — от джазовых подворотен до золотых дисков и скандальных муз. Живой звук, синтезаторы и гитарный драйв. Это не привычная лекция, это погружение в «грязную» эстетику 60-х. Музыка, которую запрещали, и истории, которые ты не слышал. Спикер и музыкант: Станислав Маршаков, композитор, аранжировщик, мультиинструменталист.

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