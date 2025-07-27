С фикусом связаны мифы, легенды и культурные традиции разных стран. Это делает его одним из самых популярных комнатных растений, известным не только богатой историей, но и своей декоративностью. Тем не менее, у многих владельцев фикусы живут не так долго, как хотелось бы. На мастер-классе участники узнают об особенностях фикуса как вида, его разновидностях и значении в разных культурах. Каждый получит растение, предварительно обработанное и прошедшее карантин, приготовит грунт из пяти компонентов и пересадит фикус в горшок. Участникам также расскажут об основных принципах ухода: как поливать, пересаживать и следить за здоровьем растения дома. Ведущая: Наталья Фомина — фитодизайнер, владелица магазина растений и экосистем ЛЕС.