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Фикус — от покупки до первого горшка

Президентский центр Бориса Ельцина
Балкон 2 этажа, улица Бориса Ельцина, 3

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Мастер-классы

Про событие

С фикусом связаны мифы, легенды и культурные традиции разных стран. Это делает его одним из самых популярных комнатных растений, известным не только богатой историей, но и своей декоративностью. Тем не менее, у многих владельцев фикусы живут не так долго, как хотелось бы. На мастер-классе участники узнают об особенностях фикуса как вида, его разновидностях и значении в разных культурах. Каждый получит растение, предварительно обработанное и прошедшее карантин, приготовит грунт из пяти компонентов и пересадит фикус в горшок. Участникам также расскажут об основных принципах ухода: как поливать, пересаживать и следить за здоровьем растения дома. Ведущая: Наталья Фомина — фитодизайнер, владелица магазина растений и экосистем ЛЕС.

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