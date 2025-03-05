Биоархеолог Антон Кочнев о том, как у людей менялось восприятие смерти, а также как к ней относятся другие приматы. Когда люди впервые осознали смерть? Могут ли осознавать смерть другие приматы? Почему восприятие смерти — очень важный момент с точки зрения эволюции социума? Что кости могут рассказать о древних людях и почему изучая человеческую культуру не менее важно изучать кости животных? Лектор: Антон Кочнев, кандидат исторических наук, биоархеолог, старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УГИ УрФУ. Автор проекта «Тележенька с костями», популяризатор науки