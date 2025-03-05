ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Эволюция восприятия смерти

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Биоархеолог Антон Кочнев о том, как у людей менялось восприятие смерти, а также как к ней относятся другие приматы. Когда люди впервые осознали смерть? Могут ли осознавать смерть другие приматы? Почему восприятие смерти — очень важный момент с точки зрения эволюции социума? Что кости могут рассказать о древних людях и почему изучая человеческую культуру не менее важно изучать кости животных? Лектор: Антон Кочнев, кандидат исторических наук, биоархеолог, старший научный сотрудник лаборатории естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УГИ УрФУ. Автор проекта «Тележенька с костями», популяризатор науки

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста