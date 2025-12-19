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  1. Екатеринбург
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Эстетический арт-вечер

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Необычное
Мастер-классы
Еда

Про событие

Роспись красного коня/Мезенская декоративная живопись по дереву. Сказочные образы выраженные в уникальном искусстве мезенской росписи — одном из наиболее самобытных видов севернорусского декоративно-прикладного искусства. На протяжении столетий секреты мастерства передавались из поколения в поколение, формируя неповторимый язык узоров, повествующих о быте и мировоззрении Севера. Мезенская роспись — это не просто украшение, а визуальный код, где каждый элемент несёт глубокий символический смысл. На занятии ты откроешь для себя мир мезенской росписи, изучишь её характерные черты и узнаешь о традиционной палитре. Под горячий глинтвейн ты создашь уникальную декоративную табличку с изображением лошади. Завершением занятия станет создание свечи из вощины с твоим личным пожеланием на грядущий год. Запись в ТГ

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