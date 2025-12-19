Роспись красного коня/Мезенская декоративная живопись по дереву. Сказочные образы выраженные в уникальном искусстве мезенской росписи — одном из наиболее самобытных видов севернорусского декоративно-прикладного искусства. На протяжении столетий секреты мастерства передавались из поколения в поколение, формируя неповторимый язык узоров, повествующих о быте и мировоззрении Севера. Мезенская роспись — это не просто украшение, а визуальный код, где каждый элемент несёт глубокий символический смысл. На занятии ты откроешь для себя мир мезенской росписи, изучишь её характерные черты и узнаешь о традиционной палитре. Под горячий глинтвейн ты создашь уникальную декоративную табличку с изображением лошади. Завершением занятия станет создание свечи из вощины с твоим личным пожеланием на грядущий год. Запись в ТГ