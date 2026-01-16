Терапевтическая художественная практика. Сюрреалисты, вдохновенные «Толкованием сновидений» Фрейда, увидели в психоанализе мощный инструмент для художественного выражения. Художники стремились освободить сознание от оков рационализма, объединив сон и реальность в «сюрреальность». На занятии рассмотришь взаимосвязь между эротизмом и психоанализом и в контексте сюрреализма: — Воплощение иррациональности и символизма в сновидениях. Разбор сновидений и их корреляция в жизни. — Символизм и запретное: Произведения сюрреалистов насыщены символами эротизма, страха, желания, а также смело исследуют табуированные темы, нарушая общественные нормы. В художественной практике тебя ждёт работа с эротическим символом, предстающем в неожиданном образе. Запись в тг организатора.