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Эротизм как начало психоанализа

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Терапевтическая художественная практика. Сюрреалисты, вдохновенные «Толкованием сновидений» Фрейда, увидели в психоанализе мощный инструмент для художественного выражения. Художники стремились освободить сознание от оков рационализма, объединив сон и реальность в «сюрреальность». На занятии рассмотришь взаимосвязь между эротизмом и психоанализом и в контексте сюрреализма: — Воплощение иррациональности и символизма в сновидениях. Разбор сновидений и их корреляция в жизни. — Символизм и запретное: Произведения сюрреалистов насыщены символами эротизма, страха, желания, а также смело исследуют табуированные темы, нарушая общественные нормы. В художественной практике тебя ждёт работа с эротическим символом, предстающем в неожиданном образе. Запись в тг организатора.

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