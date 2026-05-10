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Эмоции на стенах: стрит-арт как медиум города

Президентский центр Бориса Ельцина
Образовательный центр, 3 этаж, Медиазал, улица Бориса Ельцина, 3

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 12+

Про событие

Городская среда формируется не только архитектурой и инфраструктурой, но и визуальными практиками, которые наполняют её смыслами. Стрит-арт — одна из таких практик: он вмешивается в привычный облик города, переосмысляет и превращает его в пространство высказывания. В фокусе лекции — уличное искусство как медиум, через который выражаются и распространяются коллективные эмоции. Любовь, страх, гнев, ирония и протест проявляются в изображениях и надписях, формируя особый эмоциональный слой городской среды. Лектор: Анна Новикова — доктор культурологии, кандидат искусствоведения, антрополог медиа. Профессор факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания.

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