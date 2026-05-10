Городская среда формируется не только архитектурой и инфраструктурой, но и визуальными практиками, которые наполняют её смыслами. Стрит-арт — одна из таких практик: он вмешивается в привычный облик города, переосмысляет и превращает его в пространство высказывания. В фокусе лекции — уличное искусство как медиум, через который выражаются и распространяются коллективные эмоции. Любовь, страх, гнев, ирония и протест проявляются в изображениях и надписях, формируя особый эмоциональный слой городской среды. Лектор: Анна Новикова — доктор культурологии, кандидат искусствоведения, антрополог медиа. Профессор факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Государственного института искусствознания.