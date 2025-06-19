Тебя приглашают к исследованию растительного мира, созданного участниками инклюзивной художественной мастерской А4 и уральскими художниками. Выставка «Земля в иллюминаторе» — это итог годичной работы инклюзивной художественной мастерской А4, где участники студии вместе с уральскими художниками изучали растения в их самых разных проявлениях: как форму жизни, как символы, как часть городского и личного ландшафта. На экскурсии с элементами медиации узнаешь, как с помощью керамики, текстиля, звука и света участники нашли способы диалога с растениями. А также вместе с медиаторами поменяешь привычную оптику познания окружающего мира и поразмышляешь над большими процессами на стыке природы и человечества. Гид: Юлия Шаисламова — сотрудница Музея Б.Н. Ельцина, магистр культурологии. Регистрация обязательна.