В ходе экскурсии познакомишься с личностью художника Ивана Клюна. С сотрудниками Арт-галереи рассмотришь беспредметные композиции, карандашные рисунки и жанровые зарисовки художника, а также обратишься к фотографиям из семейного архива и личным записям, включая письма Малевичу. И попробуешь проследить за изменением творческих подходов Клюна, которые он использовал для выражения новой реальности.