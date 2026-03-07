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Экскурсия по выставке «Цветоформы. Постижение пространства»

Президентский центр Бориса Ельцина
ул. Бориса Ельцина, д. 3, Арт-галерея Ельцин Центра, 2 этаж

Начало:

Завершение:

от 250₽ до 350₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

В ходе экскурсии познакомишься с личностью художника Ивана Клюна. С сотрудниками Арт-галереи рассмотришь беспредметные композиции, карандашные рисунки и жанровые зарисовки художника, а также обратишься к фотографиям из семейного архива и личным записям, включая письма Малевичу. И попробуешь проследить за изменением творческих подходов Клюна, которые он использовал для выражения новой реальности.

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