Уютная лекция-дегустация от Инги Рожиной — химика-парфюмера, которая создает ароматы с уральским характером. Инга вдохновляется всем, что окружает: от простых вещей вроде чашки кофе до урбанистических пейзажей родного города. Что будет: — Разберёшься, как устроена парфюмерия: из чего состоят ароматы и как их создают. — Подегустируешь профессиональные компоненты и аккорды. Каждый уйдет с набором-сувениром. — Узнаешь, как рождаются запахи: откуда берутся вещества и какие ароматы можно из них сделать. — Попробуешь и обсудишь разные ароматы: поделишься впечатлениями и ощущениями. — В конце каждый выберет свой любимый аромат от INGI и заберет сэмпл домой. Запись с помощью бота.