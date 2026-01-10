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Экскурсия по ароматам: лекция-дегустация запахов

Политех
проспект Ленина, 48

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Завершение:

1800₽
Возраст 18+

Про событие

Уютная лекция-дегустация от Инги Рожиной — химика-парфюмера, которая создает ароматы с уральским характером. Инга вдохновляется всем, что окружает: от простых вещей вроде чашки кофе до урбанистических пейзажей родного города. Что будет: — Разберёшься, как устроена парфюмерия: из чего состоят ароматы и как их создают. — Подегустируешь профессиональные компоненты и аккорды. Каждый уйдет с набором-сувениром. — Узнаешь, как рождаются запахи: откуда берутся вещества и какие ароматы можно из них сделать. — Попробуешь и обсудишь разные ароматы: поделишься впечатлениями и ощущениями. — В конце каждый выберет свой любимый аромат от INGI и заберет сэмпл домой. Запись с помощью бота.

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