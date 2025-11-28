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Ёкай: Стражи невидимого мира

Mirvoir
проспект Ленина, 48

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Япония — страна мистики, где древность и современность сплетаются, размывая грани между миром живых и духов. Яркое проявление этой мистики – ёкай. Это духи японского фольклора. Они обитают в лесах, домах и даже в обыденных предметах. Их происхождение часто связано с человеческими эмоциями. Класс искусств MIRvOIR продолжает своё погружение в глубины человеческого страха, обращаясь к богатому миру японского фольклора. Будешь осмыслять не только внешние проявления страха, но и его неосознанную природу. Особое внимание будет уделено тому, как человек «срастается» со страхом, превращая его в неотъемлемую часть своего существа. В занятии нарисуешь свой образ кошмара, работая с фанерой и акриловыми красками. Созданные произведения могут быть отобраны для выставки, обретая публичное заявление и возможность дальнейшего осмысления. Запись у оганизатора в тг.

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