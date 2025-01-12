Korn, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Nirvana, Chemical Brothers, The Prodigy: полная обойма культовых боевиков вышеупомянутых групп ждет тебя на концерте «Другого оркестра». В авторских оркестровых неожиданных версиях знаковые хиты «альтернативы» обретают новую жизнь в исполнении скрипок, флейт, саксофонов на надежном фундаменте бас-гитары и барабанов. Что будет: – яростная музыка, проверенная временем; – огненная атмосфера от «Другого оркестра»; – слэм под живой оркестр (будет что вспомнить). Концерт «Слэм с оркестром»: – это ярость «альтернативы»; – беспощадный ритм брейк-бита; – никакой романтики, только мощь и хардкор, когда вскипает кровь.