Ты познакомишься с персонажами художественной вселенной Натальи Пастуховой. Художница расскажет о своих проектах в галерее НИША и других пространствах Ельцин Центра. Затем на лужайке участники вместе с Натальей Пастуховой поработают над набросками главных персонажей произведений художницы — собак. Все материалы для создания набросков будут предоставлены организаторами. К встрече можно присоединиться как со своим питомцем, так и самостоятельно. Если ты собираешься прийти с питомцем, просим учитывать его характер и опыт взаимодействия с окружающими. Наталья Пастухова — иллюстратор, дизайнер, художник. Наталья получила диплом специалиста в УралГАХА по специальности «промышленный дизайн» и степень бакалавра дизайна в университете Хаддерсфилда (Великобритания). Активная участница стрит-арт сообщества Екатеринбурга. Работает в разных техниках: от объектов до монументальной графики. Галерея НИША — дополнительное архитектурное и символическое пространство в Арт-галерее Ельцин Центра. Оно существует вне контекста выставок, но тоже знакомит зрителей с участниками актуального художественного процесса Екатеринбурга и соседних регионов. В июле галерея НИША работает по предварительному звонку +7 (343) 312-43-20 Где: Арт-галерея, ул. Бориса Ельцина, 3 (2 и 3 этаж)