Как алгоритмы помогают читать, редактировать и переписывать текст ДНК? Можно ли прочитать человека, как книгу? Сегодня наука уверенно отвечает: да. За последние 20 лет генетика сделала гигантский шаг вперёд — учёные научились быстро «читать» ДНК, расшифровывая закодированную в ней информацию о человеческом теле, здоровье, даже о характере и способностях. Но объём этих данных столь огромен, что справиться с ними без помощи искусственного интеллекта уже невозможно. Как ИИ помогает расшифровывать «текст жизни»? Какие тайны ДНК он помогает раскрыть? И почему открытия в генетике уже сегодня меняют медицину, сельское хозяйство и даже наши представления о себе? Лектор: Дмитрий Кривошеев — кандидат биологических наук, руководитель исследовательских и образовательных проектов в компании Genotek.