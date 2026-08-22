ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Диктант подшофе

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Самоцвет присоединяется к программе книжного фестиваля «Красная строка» и устраивает непростое испытание для тех, кто хочет проверить свою грамотность, выпив перед этим настойки из меню. Как это будет проходить? — До того, как взяться за ручку и тетрадки, участники выпьют три рюмки настоек. — Для написания организаторы выбрали подходящий по духу текст, он тебя точно не разочарует. — Приглашенный гость прочитает текст по всем канонам написания коллективных диктантов. — После написания тетрадки с написанным диктантом проверит филолог и выставит оценки. — Самый грамотный участник получит депозит от бара. Количество мест ограничено. Участие — 700 рублей (настойки включены в стоимость). Регистрация обязательна, оплата на месте. Сбор с 17:00. Начало в 17:30

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста