Самоцвет присоединяется к программе книжного фестиваля «Красная строка» и устраивает непростое испытание для тех, кто хочет проверить свою грамотность, выпив перед этим настойки из меню. Как это будет проходить? — До того, как взяться за ручку и тетрадки, участники выпьют три рюмки настоек. — Для написания организаторы выбрали подходящий по духу текст, он тебя точно не разочарует. — Приглашенный гость прочитает текст по всем канонам написания коллективных диктантов. — После написания тетрадки с написанным диктантом проверит филолог и выставит оценки. — Самый грамотный участник получит депозит от бара. Количество мест ограничено. Участие — 700 рублей (настойки включены в стоимость). Регистрация обязательна, оплата на месте. Сбор с 17:00. Начало в 17:30