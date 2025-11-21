Терапевтическая художественная практика. Страх — фундаментальная эволюционная реакция, критически важная для выживания. Несмотря на стремление избежать его, он глубоко интегрирован в культуру и опыт. Контекст определяет его восприятие: в безопасной среде сознание трансформирует ужас в возбуждение, радость или эйфорию. Класс искусств MIRvOIR приглашает тебя на терапевтическую практику, нацеленную на глубокое понимание и проработку этого феномена. Здесь проведут анализ природы твоих индивидуальных страхов и исследуют парадоксальный феномен привлекательности кошмаров. В художественной практике участники смогут выразить свои переживания, используя фанеру и акриловые краски. Созданные произведения могут быть отобраны для участия в выставке, предоставляя им публичное измерение и возможность дальнейшего осмысления. Запись в тг организатора.