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  1. Екатеринбург
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Дербес, Логос, WAY

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

от 450₽ до 750₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Тут будут раздавать качественную музыку представители разных жанров из Екатеринбурга. Тягучие и мрачные рифы, шумные перегруженные гитары, а так же задумчивый и молчаливый саунд... В этот вечер скучать не получится. Командам есть чем удивить. Тебя ждут: Дербес - garage/stoner. ЛОГОС - stoner/doom/sludge. WAY - post-rock. Цена одиночного билета на входе: 550р

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