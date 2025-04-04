Дербес, Логос, WAY
улица Антона Валека, 12
Начало:
Завершение:
от 450₽ до 750₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Тут будут раздавать качественную музыку представители разных жанров из Екатеринбурга. Тягучие и мрачные рифы, шумные перегруженные гитары, а так же задумчивый и молчаливый саунд... В этот вечер скучать не получится. Командам есть чем удивить. Тебя ждут: Дербес - garage/stoner. ЛОГОС - stoner/doom/sludge. WAY - post-rock. Цена одиночного билета на входе: 550р
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