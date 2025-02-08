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Дэнс Рождения Лизы Неволиной

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Лиза Неволина отметит день рождения в «Самоцвете» презентацией нового материала своего сайд-проекта — Liza Nevolina Dance Project, в котором она пишет и выпускает треки под никнеймом Вандализа. В субботу Лиза представит новый танцевальный сет, куда войдут песни, еще не изданные треки и эксперименты с электронным звучанием. Компанию Лизе составит бессменный напарник и бас-гитарист группы «Дзинь» Костя Итунин, а после — Tima Fey выступит со своим лайв-сетом. Вход свободный, регистрация обязательна.

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