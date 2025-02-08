Лиза Неволина отметит день рождения в «Самоцвете» презентацией нового материала своего сайд-проекта — Liza Nevolina Dance Project, в котором она пишет и выпускает треки под никнеймом Вандализа. В субботу Лиза представит новый танцевальный сет, куда войдут песни, еще не изданные треки и эксперименты с электронным звучанием. Компанию Лизе составит бессменный напарник и бас-гитарист группы «Дзинь» Костя Итунин, а после — Tima Fey выступит со своим лайв-сетом. Вход свободный, регистрация обязательна.