Дэнс Рождения Лизы Неволиной
улица Малышева, 29А
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Бесплатно
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Про событие
Лиза Неволина отметит день рождения в «Самоцвете» презентацией нового материала своего сайд-проекта — Liza Nevolina Dance Project, в котором она пишет и выпускает треки под никнеймом Вандализа. В субботу Лиза представит новый танцевальный сет, куда войдут песни, еще не изданные треки и эксперименты с электронным звучанием. Компанию Лизе составит бессменный напарник и бас-гитарист группы «Дзинь» Костя Итунин, а после — Tima Fey выступит со своим лайв-сетом. Вход свободный, регистрация обязательна.
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