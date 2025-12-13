Сидр — это, конечно же, вино, только из яблок, и Cube Ciders из Берёзовского знают толк в виноделии. Каждую осень ребята собирают яблоки и груши в окрестностях Екатеринбурга, дробят их и отжимают сок, который спустя минимум шесть месяцев становится сидром. На дне рождения «Истории в баре» пройдёт встреча с Степаном Лушинковым, сидроделом, который проведёт тебя через 9 сортов их производства. 1. Пуаре сухой, «Петнат», 6% алк. 2. Сидр сухой «Сударь», 6% алк. 3. Сидр сухой, «Индиан Самма Петнат», 6% алк. 4. Сидр «Йети», сухой, дикий, 6% алк, 5. Сидр яблочный, традиционный, игристый, «Кьюб Сайдерс» полусухой, 4% 6. Сидр «Кьюб с жимолостью», полусладкий, 6% алк. 7. Сидр «Варежка» полусладкий, 6% алк. 8. Сидр «Панда Вонтс с бергамотом», полусладкий 6% 9. Секрет/Сюрприз