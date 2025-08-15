Зарядись энергией металкора. Темный и динамичный метал-концерт ждет тебя в жарком августе. Список групп: TabbycaT — Нет ничего круче качевого риффа, ритмичных барабанов и мелодичного соло на электрогитаре, именно так считают эти парни. Бланш Дюбуа — Мелодии, уносящие в те самые осенние дни на крыльях ностальгии. Крик души, пробивающий до мурашек и заставляющий проронить скупую слезу. Скоростные ритмы, сменяющиеся мелодичными брейкдаунами. Это чистые эмоции. Это Blanche Dubois. The Way of Silence — Сборная городов Челябинска и Екатеринбурга. Настоящие мастодонты Уральского региона, которые годами оттачивали свою формулу металкора с нотами мифологии. Парни умело гармонируют на грани тяжелой и мелодичной музыки. Heal Me — Забойный металкор с уральским характером, вот, пожалуй, главное, что нужно знать об этих ребятах. Билеты на входе дороже.