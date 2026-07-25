Музыкальное шоу-исследование Станислава Маршакова посвящено электронному дуэту Daft Punk. 22 февраля 2021 года мир потрясло восьмиминутное видео Epilogue: пустыня, двое в кожаных куртках, взрыв и титры «1993–2021». Так кинематографично и без лишних слов завершилась эпоха электронного дуэта. Тома Бангальтер и Ги-Манюэль де Омем-Кристо ушли на пике, оставив после себя миллионы фанатов, секреты и культ. На новом музыкальном шоу-исследовании попробуешь разобраться, как же у них получилось стать одним из самых известных электронных дуэтов мира. По традиции, в этот вечер тебя ждёт живой грув, плотный бас и гитарный фанк. Стас Маршаков вместе с музыкантами докажет, что в этой электронной музыке человеческого тепла больше, чем кажется на первый взгляд.