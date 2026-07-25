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Daft Punk: Роботы с человеческим сердцем

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1700₽
Возраст 18+

Про событие

Музыкальное шоу-исследование Станислава Маршакова посвящено электронному дуэту Daft Punk. 22 февраля 2021 года мир потрясло восьмиминутное видео Epilogue: пустыня, двое в кожаных куртках, взрыв и титры «1993–2021». Так кинематографично и без лишних слов завершилась эпоха электронного дуэта. Тома Бангальтер и Ги-Манюэль де Омем-Кристо ушли на пике, оставив после себя миллионы фанатов, секреты и культ. На новом музыкальном шоу-исследовании попробуешь разобраться, как же у них получилось стать одним из самых известных электронных дуэтов мира. По традиции, в этот вечер тебя ждёт живой грув, плотный бас и гитарный фанк. Стас Маршаков вместе с музыкантами докажет, что в этой электронной музыке человеческого тепла больше, чем кажется на первый взгляд.

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