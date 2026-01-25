Coldplay Tribute
Черкасская улица, 12
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от 700₽ до 1400₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
«Look at the stars, look how they shine for you» Большой двухчасовой сет из песен Coldplay, которые раз за разом согревают своим светом, приподнимают над землёй и лечат душу. От Parachutes до A Head Full of Dreams.
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