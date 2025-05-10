В программу концерта включены и старые хиты, и совершенно новые работы, написанные совсем недавно. Некоторые из них впервые прозвучат со сцены в концертном исполнении. Как всегда, мероприятие удивит тебя первоклассным свето-музыкальным шоу и отличным звуком, которые уже стали визитной карточкой всех выступлений. Приготовься подпевать и двигаться в ритм мелодиям, под которые невозможно устоять на месте.