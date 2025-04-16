ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Черный обелиск

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерты мэтров отечественного метала с их фирменной энергетикой уже давно не нуждаются в подробных описаниях и год за годом продолжают собирать настоящих ценителей качественной тяжёлой музыки со всех уголков страны. Достаточно погрузиться в эту атмосферу всего однажды, чтобы снова и снова возвращаться за порцией адреналина, мощного саунда, яркими эмоциями и душевными впечатлениями. Каждое шоу «Чёрного Обелиска» – это история с эксклюзивными сюрпризами, зрелищной программой из избранных хитов, и песнями, любимыми несколькими поколениями слушателей.

Контакты

Телефон

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Металл шоу | Metal Gods Show
Металл шоу | Metal Gods Show

1000₽

Bumble Beezy
Bumble Beezy

от 2000₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 2600₽

Тролль Гнёт Ель
Тролль Гнёт Ель

1600₽

Концерт рок-группы Rockets
Концерт рок-группы Rockets

от 3700₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста