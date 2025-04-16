Концерты мэтров отечественного метала с их фирменной энергетикой уже давно не нуждаются в подробных описаниях и год за годом продолжают собирать настоящих ценителей качественной тяжёлой музыки со всех уголков страны. Достаточно погрузиться в эту атмосферу всего однажды, чтобы снова и снова возвращаться за порцией адреналина, мощного саунда, яркими эмоциями и душевными впечатлениями. Каждое шоу «Чёрного Обелиска» – это история с эксклюзивными сюрпризами, зрелищной программой из избранных хитов, и песнями, любимыми несколькими поколениями слушателей.