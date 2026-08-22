Владивосток, сентябрь 1922 года. Город, который никогда не спит. Город, который никогда не свой. Здесь китайский квартал соседствует с японским храмом, русские казаки пьют с американскими интервентами, а в портовых кабаках шепчутся на десяти языках. Здесь торговля идёт золотом, оружием и душами. Здесь за углом можно встретить не просто бандита, а ёкая. Или того, кто хуже. Сын американского посла пропал. Ни следов, ни требований выкупа — только тишина, которая в этом городе всегда означает плохие новости. Генерал Уильям Грейвс, командующий оккупационными силами САСШ, не может использовать своих солдат — официальное расследование в японском квартале станет международным скандалом. Он обратился в Агентство «Пинкертон: Владивосток». Деньги есть. Времени нет. У тебя 48 часов. Найти мальчика. Живым. Тихо. Иначе генерал будет вынужден поднять шум, и город захлебнётся в крови, где свои и чужие будут гибнуть без разбора. Добро пожаловать во Владивосток. Здесь время — деньги. А чужая жизнь — всего лишь ставка в игре... Система: Красная Земля (FATE Core) Формат: 3-5 игроков, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а так же заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.