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Черная дыра
улица Малышева, 29А
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Завершение:
от 1000₽ до 2600₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Интеллектуальная комедия от театра «Волхонка». Успешный сценарист сидит в баре на окраине города в ожидании своей любовницы, с которой собирается порвать. Появляется странный человек и уверяет, что фильм, снятый по его сценарию, является, не чем иным, как его собственной непростой жизнью. Он сам когда-то был писателем, пока его буйная фантазия не стала им овладевать. Мало того, к нему поступают сигналы, которые уверяют, что запутавшуюся жизнь можно исправить. Правда, очень необычным способом…
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