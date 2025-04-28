ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Черная дыра

Самоцвет
улица Малышева, 29А

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 2600₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Интеллектуальная комедия от театра «Волхонка». Успешный сценарист сидит в баре на окраине города в ожидании своей любовницы, с которой собирается порвать. Появляется странный человек и уверяет, что фильм, снятый по его сценарию, является, не чем иным, как его собственной непростой жизнью. Он сам когда-то был писателем, пока его буйная фантазия не стала им овладевать. Мало того, к нему поступают сигналы, которые уверяют, что запутавшуюся жизнь можно исправить. Правда, очень необычным способом…

Контакты

Телефон

ВКонтакте

Telegram

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Буковски. Про любовь, но с музыкой
Буковски. Про любовь, но с музыкой
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Научно-технический рэп
Научно-технический рэп
по подписке
Час птиц: «Сумерки»
Час птиц: «Сумерки»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста