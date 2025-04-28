Интеллектуальная комедия от театра «Волхонка». Успешный сценарист сидит в баре на окраине города в ожидании своей любовницы, с которой собирается порвать. Появляется странный человек и уверяет, что фильм, снятый по его сценарию, является, не чем иным, как его собственной непростой жизнью. Он сам когда-то был писателем, пока его буйная фантазия не стала им овладевать. Мало того, к нему поступают сигналы, которые уверяют, что запутавшуюся жизнь можно исправить. Правда, очень необычным способом…