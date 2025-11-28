ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Екатеринбург
  2. События

Человек с киноаппаратом: зарождение и влияние советской документалистики

Президентский центр Бориса Ельцина
Улица Бориса Ельцина, 3, 5-й этаж, пространство «Точка кипения — Екатеринбург»

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Кино

Про событие

Новая лекция киноклуба «Кинодела» от онлайн-кинотеатра Premier. Лекцию проведёт Полина Прибыткова — киновед и киножурналист, автор изданий Blueprint и «Искусство кино», куратор кинопрограммы центра «Зотов» и предстоящей выставки, посвящённой творчеству Дзиги Вертова. Тебя ждут: — История становления советского кинематографа; — Роль, которую в советское время сыграли документалисты; — Дзига Вертов и движение киноков, чьи идеи и художественные эксперименты положили начало документальному кино в СССР; — Влияние творчества Вертова и его современников на развитие мирового киноязыка. Участие бесплатное, но требуется регистрация.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Да здравствует Мексика!
Да здравствует Мексика!
по подписке
Япония домашняя
Япония домашняя
по подписке
Любовь как акт наслаждения
Любовь как акт наслаждения
по подписке
Секулярность: как возник современный мир
Секулярность: как возник современный мир
по подписке
Час птиц: «Сумерки»
Час птиц: «Сумерки»

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста