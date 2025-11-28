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Человек с киноаппаратом: зарождение и влияние советской документалистики
Улица Бориса Ельцина, 3, 5-й этаж, пространство «Точка кипения — Екатеринбург»
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Кино
Про событие
Новая лекция киноклуба «Кинодела» от онлайн-кинотеатра Premier. Лекцию проведёт Полина Прибыткова — киновед и киножурналист, автор изданий Blueprint и «Искусство кино», куратор кинопрограммы центра «Зотов» и предстоящей выставки, посвящённой творчеству Дзиги Вертова. Тебя ждут: — История становления советского кинематографа; — Роль, которую в советское время сыграли документалисты; — Дзига Вертов и движение киноков, чьи идеи и художественные эксперименты положили начало документальному кино в СССР; — Влияние творчества Вертова и его современников на развитие мирового киноязыка. Участие бесплатное, но требуется регистрация.
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