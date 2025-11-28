Новая лекция киноклуба «Кинодела» от онлайн-кинотеатра Premier. Лекцию проведёт Полина Прибыткова — киновед и киножурналист, автор изданий Blueprint и «Искусство кино», куратор кинопрограммы центра «Зотов» и предстоящей выставки, посвящённой творчеству Дзиги Вертова. Тебя ждут: — История становления советского кинематографа; — Роль, которую в советское время сыграли документалисты; — Дзига Вертов и движение киноков, чьи идеи и художественные эксперименты положили начало документальному кино в СССР; — Влияние творчества Вертова и его современников на развитие мирового киноязыка. Участие бесплатное, но требуется регистрация.